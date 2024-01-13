"Краснодар" готов купить у "Крыльев" Романа Ежова за 120 млн рублей

"Краснодар" заинтересован в покупке полузащитника "Крыльев Советов" Романа Ежова. ФК собирается воспользоваться прописанной опцией выкупа в его контракте, которая составляет 120 млн руб., сообщает soccer.ru.

В текущем сезоне Ежов сыграл 14 матчей, забил три мяча, отдал пять голевых передач и получил четыре желтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего россиянина в 3 млн евро.

Также сообщается, что самарцы предлагают "Краснодару" приобрести полузащитника Бенхамина Гарре за 8 млн евро.