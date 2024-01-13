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"Крылья Советов" отправились на FONBET первый сбор в Турцию "Краснодар" готов купить у "Крыльев" Романа Ежова за 120 млн рублей Александр Солдатенков продлил контракт с "Крыльями" Никита Салтыков будет выступать за "Крылья" до конца сезона Хавбек "Крыльев Советов" Салтыков подписал контракт с "Локомотивом"

Футбол Спорт

"Краснодар" готов купить у "Крыльев" Романа Ежова за 120 млн рублей

САМАРА. 13 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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"Краснодар" заинтересован в покупке полузащитника "Крыльев Советов" Романа Ежова. ФК собирается воспользоваться прописанной опцией выкупа в его контракте, которая составляет 120 млн руб., сообщает soccer.ru.

В текущем сезоне Ежов сыграл 14 матчей, забил три мяча, отдал пять голевых передач и получил четыре желтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего россиянина в 3 млн евро.

Также сообщается, что самарцы предлагают "Краснодару" приобрести полузащитника Бенхамина Гарре за 8 млн евро.

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Последние комментарии

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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