"Краснодар" готов купить у "Крыльев" Романа Ежова за 120 млн рублей

"Краснодар" заинтересован в покупке полузащитника "Крыльев Советов" Романа Ежова. ФК собирается воспользоваться прописанной опцией выкупа в его контракте, которая составляет 120 млн руб., сообщает soccer.ru.
В текущем сезоне Ежов сыграл 14 матчей, забил три мяча, отдал пять голевых передач и получил четыре желтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего россиянина в 3 млн евро.
Также сообщается, что самарцы предлагают "Краснодару" приобрести полузащитника Бенхамина Гарре за 8 млн евро.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?