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Футбол Спорт

"Крылья Советов" отправились на FONBET первый сбор в Турцию

АНТАЛЬЯ. 13 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 13 января, "Крылья Советов" отправились из Москвы в турецкую Анталью, где пройдет подготовка ко второй части сезона.

В распоряжении тренерского штаба "Крыльев" с первых дней сбора будет 32 футболиста: вратари: Иван Ломаев, Богдан Овсянников, Евгений Фролов; защитники: Роман Евгеньев, Илья Гапонов, Матео Барач, Александр Солдатенков, Илья Грибакин, Гленн Бейл, Юрий Горшков, Георгий Зотов, Николай Рассказов, Алексей Лысов; полузащитники: Дмитрий Иванисеня, Фернандо Костанца, Денис Якуба, Сергей Бабкин, Никита Першин, Максим Витюгов, Артем Соколов, Егор Ушаков, Роман Ежов, Иван Бобер, Амар Рахманович, Владимир Хубулов, Никита Салтыков, Бенхамин Гарре; нападающие: Владимир Писарский, Владислав Шитов, Егор Карпицкий, Расиль Асайдулин, Павел Попов.

Первый сбор продлится до 26 января. В рамках УТС у самарской команды запланировано два контрольных матча. Первый матч в этом году "Крылья" проведут 24 января.

Дмитрий Цыпченко, тренирующийся по индивидуальной программе, позже присоединится к команде.

В сборе примут участие футболисты, которые выступают на правах аренды за другие клубы: Илья Грибакин ("Чертаново"), Никита Першин ("Челябинск"), Павел Попов ("Чертаново").

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Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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