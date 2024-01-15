В СУ СК по Самарской области создали отделение по преступлениям мигрантов

В конце 2023 года в Следственном управлении Следственного комитета по Самарской области создано отделение по расследованию преступлений, совершенных иностранными гражданами или лицами без гражданства. Об этом в интервью "Самарскому обозрению" рассказал замруководителя регионального СУ СК Александр Воеводин.
По данным сайта ведомства отделение создано в составе третьего отдела по расследованию особо важных дел, а возглавил его Александр Мелентьев.
"Одно из наиболее резонансных уголовных дел, возбужденных в прошлом году, — это уголовное дело по факту массовых драк с участием мигрантов. Один из фигурантов данного уголовного дела был задержан в новогодние праздники, в отношении него по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отметил в интервью Александр Воеводин.
Он добавил, что по уголовному делу проведен колоссальный объем следственных действий и оперативных мероприятий совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области, благодаря которым удалось установить участников преступления. Участники драки подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных статьями 116 (побои), 112 (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), 213 (хулиганство), 319 (оскорбление представителя власти) УК РФ.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.