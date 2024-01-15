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Происшествия

В СУ СК по Самарской области создали отделение по преступлениям мигрантов

САМАРА. 15 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В конце 2023 года в Следственном управлении Следственного комитета по Самарской области создано отделение по расследованию преступлений, совершенных иностранными гражданами или лицами без гражданства. Об этом в интервью "Самарскому обозрению" рассказал замруководителя регионального СУ СК Александр Воеводин.

По данным сайта ведомства отделение создано в составе третьего отдела по расследованию особо важных дел, а возглавил его Александр Мелентьев.

"Одно из наиболее резонансных уголовных дел, возбужденных в прошлом году, — это уголовное дело по факту массовых драк с участием мигрантов. Один из фигурантов данного уголовного дела был задержан в новогодние праздники, в отношении него по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отметил в интервью Александр Воеводин.

Он добавил, что по уголовному делу проведен колоссальный объем следственных действий и оперативных мероприятий совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области, благодаря которым удалось установить участников преступления. Участники драки подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных статьями 116 (побои), 112 (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), 213 (хулиганство), 319 (оскорбление представителя власти) УК РФ.

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