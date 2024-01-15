41 нетрезвого водителя поймали за три дня в Самарской области

В Самарской области за три дня, с 12 по 14 января, сотрудники ГИБДД задержали 41 пьяного водителя. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Всего же автоинспекторы выявили 1200 разных нарушений ПДД. Так, 14 человек сели за руль без водительских удостоверений, 41 автомобилист нарушил правила тонировки, 33 - неправильно перевозили детей.
Кроме того, 74 автомобилиста не пропустили пешеходов на переходах. Сами пешеходы нарушили ПДД 36 раз.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.