41 нетрезвого водителя поймали за три дня в Самарской области

В Самарской области за три дня, с 12 по 14 января, сотрудники ГИБДД задержали 41 пьяного водителя. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Всего же автоинспекторы выявили 1200 разных нарушений ПДД. Так, 14 человек сели за руль без водительских удостоверений, 41 автомобилист нарушил правила тонировки, 33 - неправильно перевозили детей.

Кроме того, 74 автомобилиста не пропустили пешеходов на переходах. Сами пешеходы нарушили ПДД 36 раз.