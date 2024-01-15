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Происшествия

41 нетрезвого водителя поймали за три дня в Самарской области

САМАРА. 15 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области за три дня, с 12 по 14 января, сотрудники ГИБДД задержали 41 пьяного водителя. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Всего же автоинспекторы выявили 1200 разных нарушений ПДД. Так, 14 человек сели за руль без водительских удостоверений, 41 автомобилист нарушил правила тонировки, 33 - неправильно перевозили детей.

Кроме того, 74 автомобилиста не пропустили пешеходов на переходах. Сами пешеходы нарушили ПДД 36 раз.

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