"Т Плюс" реализует пилотный проект по ГВС и отоплению в детском саду № 358 Самары

ПАО "Т Плюс" оснастило тепловой пункт самарского детского сада № 358 оборудованием для автоматической регулировки горячего водоснабжения и отопления. Реализацию пилотного проекта оценили глава областной столицы Елена Лапушкина, директор Самарского филиала "Т Плюс" Александр Гришатов и заместитель директора филиала по коммерции и развитию Денис Бобров. Новая система обеспечит комфортную температуру в помещениях в зависимости от погодных условий. Ее использование позволит исключить перетопы и оптимизировать расход теплоносителя.
В рамках модернизации теплового узла дошкольного учреждения энергетики "Т Плюс" установили здесь датчики контроля температуры и давления, дополнительные насосы, а также выполнили обследование системы теплоснабжения с последующей промывкой и наладкой.
"На данный момент аналогичным оборудованием оснащены уже 9 объектов в городах присутствия компании в регионе. Изначально для пилотного проекта были выбраны как социально-значимые учреждения, так и многоквартирные дома. Это позволит нам сделать объективный анализ по итогам отопительного сезона", — рассказал Денис Бобров.
Напомним, что в пилотном проекте "Т Плюс" участвуют Самарский лицей информационных технологий, реабилитационный центр для детей с особенностями развития "Солнечный круг" в Тольятти, а также многоквартирные дома в Советском и Железнодорожном районах областной столицы.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!