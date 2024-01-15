"Т Плюс" реализует пилотный проект по ГВС и отоплению в детском саду № 358 Самары

ПАО "Т Плюс" оснастило тепловой пункт самарского детского сада № 358 оборудованием для автоматической регулировки горячего водоснабжения и отопления. Реализацию пилотного проекта оценили глава областной столицы Елена Лапушкина, директор Самарского филиала "Т Плюс" Александр Гришатов и заместитель директора филиала по коммерции и развитию Денис Бобров. Новая система обеспечит комфортную температуру в помещениях в зависимости от погодных условий. Ее использование позволит исключить перетопы и оптимизировать расход теплоносителя.

В рамках модернизации теплового узла дошкольного учреждения энергетики "Т Плюс" установили здесь датчики контроля температуры и давления, дополнительные насосы, а также выполнили обследование системы теплоснабжения с последующей промывкой и наладкой.

"На данный момент аналогичным оборудованием оснащены уже 9 объектов в городах присутствия компании в регионе. Изначально для пилотного проекта были выбраны как социально-значимые учреждения, так и многоквартирные дома. Это позволит нам сделать объективный анализ по итогам отопительного сезона", — рассказал Денис Бобров.

Напомним, что в пилотном проекте "Т Плюс" участвуют Самарский лицей информационных технологий, реабилитационный центр для детей с особенностями развития "Солнечный круг" в Тольятти, а также многоквартирные дома в Советском и Железнодорожном районах областной столицы.