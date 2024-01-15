Театр "СамАрт" побывал в экспедиции

В Ясной Поляне режиссер и актеры собирали материалы для подготовки премьерного спектакля по роману Льва Толстого "Воскресение".

Сразу после новогодних каникул актеры СамАрта и художественный руководитель театра, режиссер Денис Хуснияров, отправились в имение писателя Льва Толстого. В Ясной Поляне самартовцы продолжили подготовку спектакля "Воскресение" по последнему роману классика.

В ноябре актеры приступили к работе над постановкой: в театре прошли первые читки пьесы вместе с драматургом Алексеем Житковским. Январская экспедиция на родину Толстого помогла артистам и создателям спектакля углубиться в материал, погрузиться в атмосферу творчества. Для самартовцев музейные работники провели обзорную экскурсию с посещением дома Толстого, могилы классика.

"Побывать на земле, где родилась та великая историческая литературная личность — это всегда особая история", — поделился впечатлениями заслуженный артист Самарской области Павел Маркелов. Актеры СамАрта назвали Ясную Поляну, где многое узнали о личности писателя, его мировоззрении, местом силы, куда обязательно нужно приехать еще раз.

Экспедиция — не новая для СамАрта форма подготовки спектакля. Перед премьерой постановки "Иванов" актеры театра неделю жили в уединении в Ширяево. На берегу Волги артисты пытались воссоздать атмосферу дворянской усадьбы и прожить несколько дней так, как это сделали бы персонажи пьесы Чехова. Чтобы ощутить, что чувствуют герои дневника Анны Франк, спасаясь в Убежище от нацистов, режиссер Екатерина Гороховская и артисты запирались в одном из самарских заброшенных зданий, читали и вели свои дневники. Для подготовки "Одиссеи" Алексей Елхимов и Анатолий Праудин уходили в месячное плавание к берегам Гренландии в составе экипажа парусно-моторного судна.

"Погружение — это то, что нам нужно, — замечает режиссер Денис Хуснияров. — Ты заходишь в кабинет Льва Николаевича и видишь этот его стул с обрезанными ножками. Толстой ведь сидел, подогнув под себя ногу (писать он мог только так). Для того, что ему не быть сильно выше стола, Лев Николаевич попросил отпилить ножки своего стула. Из таких деталей состоит вся жизнь Ясной Поляны. Это все очень интересно, и если мы во все это погрузимся, это приблизит нас к автору и к роману". "Выходишь из Дома Толстого и испытываешь ощущение какого-то смятения и одновременно восторга", — подытоживает заслуженный артист РФ, народный артист Самарской области Юрий Долгих.

Премьера спектакля "Воскресение" пройдет в СамАрте в марте 2024 года.