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Преступления Происшествия

Мошенники выманили 700 тыс. руб. у пенсионера из Чапаевска

САМАРА. 16 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области пожилой житель Чапаевска стал жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

79-летнему мужчине позвонил якобы сотрудник банка и сказал, что служба безопасности зафиксировала попытку кражи денег со счета пенсионера. Также собеседник убедил жертву, что для сохранности денег нужно снять их и перевести на "безопасный" счет. В результате пожилой мужчина отправил мошенникам 700 тыс. рублей.

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