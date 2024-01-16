Мошенники выманили 700 тыс. руб. у пенсионера из Чапаевска

В Самарской области пожилой житель Чапаевска стал жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
79-летнему мужчине позвонил якобы сотрудник банка и сказал, что служба безопасности зафиксировала попытку кражи денег со счета пенсионера. Также собеседник убедил жертву, что для сохранности денег нужно снять их и перевести на "безопасный" счет. В результате пожилой мужчина отправил мошенникам 700 тыс. рублей.
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Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.