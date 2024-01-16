Мошенники выманили 700 тыс. руб. у пенсионера из Чапаевска

В Самарской области пожилой житель Чапаевска стал жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

79-летнему мужчине позвонил якобы сотрудник банка и сказал, что служба безопасности зафиксировала попытку кражи денег со счета пенсионера. Также собеседник убедил жертву, что для сохранности денег нужно снять их и перевести на "безопасный" счет. В результате пожилой мужчина отправил мошенникам 700 тыс. рублей.