За минувшие сутки с улиц Самары вывезено 5395 тонн снега

За две недели января в Самаре выпало 40,1 мм снежных осадков — это 71,6% месячной нормы.
За прошедшие сутки дороги и тротуары убирали 538 спецмашин и 3 397 дворников и дорожных рабочих. Минувшей ночью с улиц на площадки временного складирования снежные накопления доставляли 78 самосвалов снега.
"Основная часть самосвалов — с большим объемом кузовов, 18 кубометров. Каждый грузовик за смену делает 3-4 рейса от объектов благоустройства до площадок временного складирования. Снег принимают на трех муниципальных и трех частных специализированных площадках, — пояснил заместитель руководителя департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары — руководитель управления благоустройства Виктор Ненашев.
По информации профильного городского департамента, всего с начала сезона (с 20.11.2023) вывезено 118 164,47 тонны снега, включая около 5 395 тонн — за прошедшие сутки.
Днем же 16 января на всех городских территориях трудятся 3 314 уборщиков (включая 2 904 дворника), выведено 303 единицы техники.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!