За минувшие сутки с улиц Самары вывезено 5395 тонн снега

За две недели января в Самаре выпало 40,1 мм снежных осадков — это 71,6% месячной нормы.

За прошедшие сутки дороги и тротуары убирали 538 спецмашин и 3 397 дворников и дорожных рабочих. Минувшей ночью с улиц на площадки временного складирования снежные накопления доставляли 78 самосвалов снега.

"Основная часть самосвалов — с большим объемом кузовов, 18 кубометров. Каждый грузовик за смену делает 3-4 рейса от объектов благоустройства до площадок временного складирования. Снег принимают на трех муниципальных и трех частных специализированных площадках, — пояснил заместитель руководителя департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары — руководитель управления благоустройства Виктор Ненашев.

По информации профильного городского департамента, всего с начала сезона (с 20.11.2023) вывезено 118 164,47 тонны снега, включая около 5 395 тонн — за прошедшие сутки.

Днем же 16 января на всех городских территориях трудятся 3 314 уборщиков (включая 2 904 дворника), выведено 303 единицы техники.