"Погиб на месте ДТП": под Отрадным произошла смертельная авария с бензовозом

Во вторник, 16 января, недалеко от Отрадного произошло смертельное ДТП с участием бензовоза и Lada Kalina, ехавшей в 20:30 по трассе "Самара-Бугуруслан" в направлении Бугуруслана. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, в пути, на 94-м километре трассы, он выехал на встречную полосу в разрешенном месте, а затем столкнулся с бензовозом, который на момент ДТП был пустой.
В результате аварии водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия.
Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!