"Погиб на месте ДТП": под Отрадным произошла смертельная авария с бензовозом

Во вторник, 16 января, недалеко от Отрадного произошло смертельное ДТП с участием бензовоза и Lada Kalina, ехавшей в 20:30 по трассе "Самара-Бугуруслан" в направлении Бугуруслана. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в пути, на 94-м километре трассы, он выехал на встречную полосу в разрешенном месте, а затем столкнулся с бензовозом, который на момент ДТП был пустой.

В результате аварии водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия.

Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.