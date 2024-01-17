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ЖКХ и благоустройство Общество

В 2023 году каждый третий сотрудник "Т Плюс" прошел обучение на базе Самарского учебно-курсового комбината

САМАРА. 17 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2023 году на базе Самарского учебно-курсового комбината прошли обучение по обязательным учебным программам около 15 тысяч сотрудников ПАО "Т Плюс". Еще порядка 6 тысяч энергетиков (представители всех основных профессий оперативного персонала ТЭЦ, ГРЭС и предприятий тепловых сетей) успешно выполнили тренажерную подготовку на компьютерных симуляторах действующего энергетического оборудования.

Фото: ПАО "Т Плюс" пресс-служба

Напомним, что Самарский учебно-курсовой комбинат является главным центром подготовки специалистов ПАО "Т Плюс". Его эксперты проводят обучение по 213 учебным программам. Среди основных направлений: охрана труда, промышленная безопасность, ГО и ЧС, экологическая безопасность, повышение квалификации специалистов по релейной защите и автоматике, обучение по основным рабочим профессиям в сфере энергетики.

Одним из ключевых направлений работы комбината является проведение конкурсов профессионального мастерства. В частности, в прошлом году в Самаре были определены лучшие по профессии среди дежурных электромонтеров, химиков-лаборантов, специалистов по охране труда компании "Т Плюс". Кроме того, организованы командные соревнования оперативного персонала ТЭЦ, а также работников тепловых сетей ПАО "Т Плюс".

"Мы постоянно сверяем базу своих курсов и тестов с отраслевыми запросами и изменениями законодательства, чтобы обеспечить высокое качество обучения для энергетиков. Только за прошлый год наши эксперты самостоятельно разработали 20 новых электронных курсов, а 10 существующих актуализировали под современные реалии", — отметил директор Самарского учебно-курсового комбината Иван Агриков.

В 2024 году в Самаре пройдут соревнования профессионального мастерства среди дежурных электромонтеров ПАО "Т Плюс".

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