В 2023 году каждый третий сотрудник "Т Плюс" прошел обучение на базе Самарского учебно-курсового комбината

В 2023 году на базе Самарского учебно-курсового комбината прошли обучение по обязательным учебным программам около 15 тысяч сотрудников ПАО "Т Плюс". Еще порядка 6 тысяч энергетиков (представители всех основных профессий оперативного персонала ТЭЦ, ГРЭС и предприятий тепловых сетей) успешно выполнили тренажерную подготовку на компьютерных симуляторах действующего энергетического оборудования.
Напомним, что Самарский учебно-курсовой комбинат является главным центром подготовки специалистов ПАО "Т Плюс". Его эксперты проводят обучение по 213 учебным программам. Среди основных направлений: охрана труда, промышленная безопасность, ГО и ЧС, экологическая безопасность, повышение квалификации специалистов по релейной защите и автоматике, обучение по основным рабочим профессиям в сфере энергетики.
Одним из ключевых направлений работы комбината является проведение конкурсов профессионального мастерства. В частности, в прошлом году в Самаре были определены лучшие по профессии среди дежурных электромонтеров, химиков-лаборантов, специалистов по охране труда компании "Т Плюс". Кроме того, организованы командные соревнования оперативного персонала ТЭЦ, а также работников тепловых сетей ПАО "Т Плюс".
"Мы постоянно сверяем базу своих курсов и тестов с отраслевыми запросами и изменениями законодательства, чтобы обеспечить высокое качество обучения для энергетиков. Только за прошлый год наши эксперты самостоятельно разработали 20 новых электронных курсов, а 10 существующих актуализировали под современные реалии", — отметил директор Самарского учебно-курсового комбината Иван Агриков.
В 2024 году в Самаре пройдут соревнования профессионального мастерства среди дежурных электромонтеров ПАО "Т Плюс".
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!