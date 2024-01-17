"Борский", любовь и криптовалюта: в Самаре продолжили разбираться в крупном мошенничестве на бирже

В среду, 17 января, Самарский областной суд рассмотрел жалобу адвоката Олеси Ряховской на запрет определенных действий с Mercedes-Benz G class. Защитник жаловался на арест на машину. Суд жалобу адвоката не удовлетворил, но ограничения с машины сейчас сняты.

Напомним, как ранее рассказывал адвокат женщины, она некоторое время жила со своим возлюбленным Наилем Ахмадиевым. Последний занимался криптобизнесом.

"C января 2022 г. он решил заниматься бизнесом в сфере криптовалюты, но у него не было денег для развития, так как он нигде не работал. В январе 2022 г. Наиль попросил у меня в долг 1 млн рублей. Я согласилась. В марте 2022 г. попросил у меня в долг еще 3,5 млн руб. также на развитие бизнеса. Я снова согласилась", - рассказывала предпринимательница.

Со слов женщины, до того Наиль назанимал у нее уже 6,5 млн руб., даже есть расписка. Прошло время, и Наиль стал зарабатывать в сфере криптовалюты: дарил цветы и подарки, свозил в Турцию. Дальше он стал заниматься криптобизнесом с партнерами. Потом, со слов женщины, с последними вышел какой-то конфликт. Наиль стал говорить, что ему угрожают из-за долга, и забирать ее деньги и ценные вещи.

Женщина пожаловалась в полицию, "партнеры", со своей стороны, - тоже. Причем последние считают, что у них просто брали деньги под псевдобизнес, деньги на самом деле потратили на дорогое имущество, а инвесторам сказали, что "прогорели".

После выхода первого материала в редакцию анонимно прислали информацию о том, якобы Олеся, владелица крупного свадебного салона в Самаре, и Наиль сами могли обмануть инвесторов. А в итоге, как заявили авторы письма, мужчины некоего "Борского" объяснили кулаками инвесторам, что ничего им не должны. В СМИ также появились сообщения, что УМВД Самары расследует дело о мошенничестве с деньгами инвесторов, которые вложились в "псевдокриптовалютные комбинации Ахмадиева".

В итоге, по имеющимся данным, окончательное решение о том, кто кого обманул в этой истории, в правоохранительных органах так и не принято. По словам адвокатов, в ближайшее время некоторые участники хотят пойти на прием к руководству силовых структур.