В Самарской области зафиксирован рекорд по количеству граждан, желающих приобрести жилье в новостройках

В 2023 году в Самаре заключили почти 14 тыс. договоров о долевом участии в строительстве. Это вдвое больше, чем в 2022 году, сообщает Росреестр.

На территории Самарской области сегодня осуществляют свою деятельность более чем 50 застройщиков.

По итогам года число зарегистрированных региональным Управлением договоров долевого участия впервые почти достигло отметки в 14 тысяч, превзойдя показатель 2022 года на 7500 договоров. Из них 86,3% представлено застройщиками в электронном виде.

Стоит отметить, что Самарская область демонстрирует уверенный рост по этому показателю, сообщили в пресс-службе Управления Росреестра по Самарской области.