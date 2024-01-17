В Самарской области зафиксирован рекорд по количеству граждан, желающих приобрести жилье в новостройках

В 2023 году в Самаре заключили почти 14 тыс. договоров о долевом участии в строительстве. Это вдвое больше, чем в 2022 году, сообщает Росреестр.
На территории Самарской области сегодня осуществляют свою деятельность более чем 50 застройщиков.
По итогам года число зарегистрированных региональным Управлением договоров долевого участия впервые почти достигло отметки в 14 тысяч, превзойдя показатель 2022 года на 7500 договоров. Из них 86,3% представлено застройщиками в электронном виде.
Стоит отметить, что Самарская область демонстрирует уверенный рост по этому показателю, сообщили в пресс-службе Управления Росреестра по Самарской области.
Последние комментарии
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Ну и слава богу!
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