Рамиль Шарипов покинул тольяттинский "Акрон"

Рамиль Шарипов покинул ФК "Акрон". Тренер работал в "Акроне" с июня 2022 года, сообщает пресс-служба клуба.
В штабе Заура Тедеева курировать это направление продолжит старший тренер Илья Калашников, который имеет большой опыт работы в качестве тренера по физической подготовке, и Никита Елесин.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?