Тольяттинец фиктивно зарегистрировал 16 мигрантов

В Тольятти 50-летний безработный мужчина стал фигурантом уголовного дела о фиктивной регистрации мигрантов. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
С июня по июль 2023 г. мужчина поставил на миграционный учет в своей квартире 16 иностранцев. При этом он не собирался предоставлять им жилье.
Тольяттинец признал вину и пояснил, что получил за свои "услуги" 3 тыс. рублей. В отношении него возбудили уголовное дело.
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Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.