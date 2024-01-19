Тольяттинец фиктивно зарегистрировал 16 мигрантов

В Тольятти 50-летний безработный мужчина стал фигурантом уголовного дела о фиктивной регистрации мигрантов. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

С июня по июль 2023 г. мужчина поставил на миграционный учет в своей квартире 16 иностранцев. При этом он не собирался предоставлять им жилье.

Тольяттинец признал вину и пояснил, что получил за свои "услуги" 3 тыс. рублей. В отношении него возбудили уголовное дело.