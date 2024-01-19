В Самарской области предложили учредить новую награду

В Самарском регионе может появиться новая награда — Почетный знак Самарской губернской думы "Земское признание" I и II степеней. При этом знак I степени будет относиться к государственным наградам Самарской области, а II степени — к наградам высших органов государственной власти Самарской области. Проект внесен на рассмотрение Советом Самарской губернской думы в четверг, 18 января.

Почетным знаком предлагается награждать выдающихся представителей науки, образования, культуры, спорта, здравоохранения, искусства, общественности и различных отраслей деятельности за выдающиеся заслуги перед Самарской областью и ее населением в сфере реализации законодательства.

Высшей будет являться I степень, награждение предлагается производить начиная со II степени. Исключение составят лица, ранее награжденные Почетными знаками губернской думы "За заслуги в законотворчестве" и "За служение закону".

Изменения коснутся и условий присвоения звания "Ветеран труда Самарской области". Оно будет присваиваться гражданам, награжденным Почетным знаком "Земское признание" I степени при наличии трудового стажа не менее 35 лет для мужчин и не менее 30 лет для женщин. Для награжденных Почетным знаком "Земское признание" II степени необходимо будет наличие трудового стажа на территории региона не менее 40 лет для мужчин и 35 лет — для женщин.