В Самарской области предложили учредить новую награду

В Самарском регионе может появиться новая награда — Почетный знак Самарской губернской думы "Земское признание" I и II степеней. При этом знак I степени будет относиться к государственным наградам Самарской области, а II степени — к наградам высших органов государственной власти Самарской области. Проект внесен на рассмотрение Советом Самарской губернской думы в четверг, 18 января.
Почетным знаком предлагается награждать выдающихся представителей науки, образования, культуры, спорта, здравоохранения, искусства, общественности и различных отраслей деятельности за выдающиеся заслуги перед Самарской областью и ее населением в сфере реализации законодательства.
Высшей будет являться I степень, награждение предлагается производить начиная со II степени. Исключение составят лица, ранее награжденные Почетными знаками губернской думы "За заслуги в законотворчестве" и "За служение закону".
Изменения коснутся и условий присвоения звания "Ветеран труда Самарской области". Оно будет присваиваться гражданам, награжденным Почетным знаком "Земское признание" I степени при наличии трудового стажа не менее 35 лет для мужчин и не менее 30 лет для женщин. Для награжденных Почетным знаком "Земское признание" II степени необходимо будет наличие трудового стажа на территории региона не менее 40 лет для мужчин и 35 лет — для женщин.
Последние комментарии
Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.
Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.
Вполне логично. На местах виднее.
Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.
Дети из одной семьи однозначно и безусловно должны обладать правом и реальной возможностью посещать как один садик, так и одну школу. Хватить это обсуждать, это должно быть сделано с 1 сентября 2018 года.