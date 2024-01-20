В Тольятти задержали водителя с поддельными правами

В начале января в Тольятти на КПП "Рубеж" на ул. Магистральной сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя с поддельным водительским удостоверением, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Правоохранители остановили автомобиль Kia Rio для проверки документов. В ходе административной процедуры водитель — 20-летний житель города Липецк, предъявил полицейским водительское удостоверение, которое вызвало у сотрудников сомнения в его подлинности.

Инспекторы поместили автомобиль задержанного на специализированную стоянку, водителя доставили в отдел полиции, а удостоверение изъяли и направили дознавателю, который назначил экспертизу по установлению метода и способа его изготовления, а также признаков подделки.

По результатам исследования установлено, что документ выполнен репрографическим способом печати с применением цветного струйного принтера и не соответствует образцу, т. е. имеет признаки подделки.

По данным полицейских, мужчина работает водителем, ранее к уголовной ответственности не привлекался. В ходе опроса задержанный признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил сотрудникам полиции, что водительское удостоверение приобрел через интернет после того, как потерял настоящее.

Отделом дознания отдела полиции по Комсомольскому району Управления МВД России по городу Тольятти в отношении водителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 327 УК РФ "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков". Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до одного года, либо принудительные работы на срок до одного года, либо лишение свободы на срок до одного года.