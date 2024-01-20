В Тольятти задержали водителя с поддельными правами

В начале января в Тольятти на КПП "Рубеж" на ул. Магистральной сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя с поддельным водительским удостоверением, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Правоохранители остановили автомобиль Kia Rio для проверки документов. В ходе административной процедуры водитель — 20-летний житель города Липецк, предъявил полицейским водительское удостоверение, которое вызвало у сотрудников сомнения в его подлинности.
Инспекторы поместили автомобиль задержанного на специализированную стоянку, водителя доставили в отдел полиции, а удостоверение изъяли и направили дознавателю, который назначил экспертизу по установлению метода и способа его изготовления, а также признаков подделки.
По результатам исследования установлено, что документ выполнен репрографическим способом печати с применением цветного струйного принтера и не соответствует образцу, т. е. имеет признаки подделки.
По данным полицейских, мужчина работает водителем, ранее к уголовной ответственности не привлекался. В ходе опроса задержанный признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил сотрудникам полиции, что водительское удостоверение приобрел через интернет после того, как потерял настоящее.
Отделом дознания отдела полиции по Комсомольскому району Управления МВД России по городу Тольятти в отношении водителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 327 УК РФ "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков". Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до одного года, либо принудительные работы на срок до одного года, либо лишение свободы на срок до одного года.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.