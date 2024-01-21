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Преступления Происшествия

Тольяттинка украла деньги у бывшего начальника в счет "недополученной" зарплаты

ТОЛЬЯТТИ. 21 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники полиции Тольятти задержали местную жительницу, подозреваемую в совершении кражи из торговой точки, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В начале января текущего года в дежурную часть отдела полиции по Комсомольскому району обратился представитель торговой точки, и сообщил что из кассы пропали деньги в сумме свыше 7 тыс. рублей.

Полицейские в ходе работы изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в торговой точке. На записях видно, как женщина зашла в помещение, похитила из кассы деньги и скрылась. На подозреваемую была составлена ориентировка.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции возле одного из многоквартирных домов обратили внимание на женщину, схожую по приметам с разыскиваемой, задержали ее и доставили в территориальный отдел для дальнейшего разбирательства.

Злоумышленница оказалась ранее не судимая местная  жительница 1993 года рождения. В ходе опроса задержанная признала вину в совершении противоправного деяния и пояснила, что раньше работала продавцом в этой торговой точке и посчитала, что ей работодатель не полностью выплатил зарплату, и она таким обзором компенсировала ее.

Сотрудниками отдела по расследованию преступлений совершенных на территории Комсомольского района СУ Управления МВД России по г. Тольятти в отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ "Кража".

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