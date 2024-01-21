Тольяттинка украла деньги у бывшего начальника в счет "недополученной" зарплаты

Сотрудники полиции Тольятти задержали местную жительницу, подозреваемую в совершении кражи из торговой точки, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
В начале января текущего года в дежурную часть отдела полиции по Комсомольскому району обратился представитель торговой точки, и сообщил что из кассы пропали деньги в сумме свыше 7 тыс. рублей.
Полицейские в ходе работы изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в торговой точке. На записях видно, как женщина зашла в помещение, похитила из кассы деньги и скрылась. На подозреваемую была составлена ориентировка.
Сотрудники патрульно-постовой службы полиции возле одного из многоквартирных домов обратили внимание на женщину, схожую по приметам с разыскиваемой, задержали ее и доставили в территориальный отдел для дальнейшего разбирательства.
Злоумышленница оказалась ранее не судимая местная жительница 1993 года рождения. В ходе опроса задержанная признала вину в совершении противоправного деяния и пояснила, что раньше работала продавцом в этой торговой точке и посчитала, что ей работодатель не полностью выплатил зарплату, и она таким обзором компенсировала ее.
Сотрудниками отдела по расследованию преступлений совершенных на территории Комсомольского района СУ Управления МВД России по г. Тольятти в отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ "Кража".
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.