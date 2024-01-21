Полузащитник "Крыльев Советов" Иван Бобер получил серьезную травму

Полузащитник ФК "Крылья Советов" Иван Бобер получил перелом ключицы во время тренировки и был госпитализирован, сообщила накануне пресс-служба клуба.
"Сегодня футболист был успешно прооперирован в Анталии. Завтра его выпишут, после чего он вернется в расположение команды", — уточняется в сообщении.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?