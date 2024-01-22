Самарский театр драмы оснастили новым световым оборудованием на 37 млн рублей

В рамках национального проекта "Культура" Самарский академический театр драмы им. М. Горького получил новое световое оборудование общей стоимостью 37,5 млн. рублей. Об этом сообщает пресс-служба театра.
Театр приобрел два комплекта светового оборудования, включающего 60 приборов разного типа для художественного освещения со встроенным симулятором цветных фильтров и подвижной проекцией изображений.
Сценический свет — неотъемлемая часть любого спектакля, значимое средство художественной выразительности. Технологии сценического света шагнули так далеко, что уже есть отдельная профессия — художник по свету.
"Театральная система освещения крайне важна, ведь от нее, так же, как и от режиссуры, игры артистов, декораций, костюмов, зависит восприятие спектакля зрителями, — прокомментировал директор Самарского академического театра драмы им. М. Горького Сергей Филиппов. — Отрадно, что благодаря нацпроекту "Культура" самарский театр драмы получил качественное и современное световое оборудование, которое позволит еще больше радовать наших зрителей прекрасными постановками".
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.