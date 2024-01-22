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Театр Культура

Самарский театр драмы оснастили новым световым оборудованием на 37 млн рублей

САМАРА. 22 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В рамках национального проекта "Культура" Самарский академический театр драмы им. М. Горького получил новое световое оборудование общей стоимостью 37,5 млн. рублей. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Фото: Самарский академический театр драмы им. Горького

Театр приобрел два комплекта светового оборудования, включающего 60 приборов разного типа для художественного освещения со встроенным симулятором цветных фильтров и подвижной проекцией изображений.

Сценический свет — неотъемлемая часть любого спектакля, значимое средство художественной выразительности. Технологии сценического света шагнули так далеко, что уже есть отдельная профессия — художник по свету.

"Театральная система освещения крайне важна, ведь от нее, так же, как и от режиссуры, игры артистов, декораций, костюмов, зависит восприятие спектакля зрителями, — прокомментировал директор Самарского академического театра драмы им. М. Горького Сергей Филиппов. — Отрадно, что благодаря нацпроекту "Культура" самарский театр драмы получил качественное и современное световое оборудование, которое позволит еще больше радовать наших зрителей прекрасными постановками".

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