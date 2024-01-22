Владимир Гутенев открыл День машиностроения на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ

Председатель Комитета Госдумы по промышленности и торговле, первый заместитель председателя Союза машиностроителей России Владимир Гутенев совместно с первым заместителем министра Минпромторга России Василием Осьмаковым приняли участие в открытии Дня Машиностроения на международной выставке-форуме "Россия".
Деловой программе предшествовало индустриальное путешествие в мир прошлого, настоящего и будущего нашей промышленности. В павильоне "Сделано нами" посетители ознакомились с достижениями и разработками предприятий, входящих в контур Союза машиностроителей России.
Не выходя из одного корпуса, можно посетить сборочный цех ТМХ, ОДК и АВТОВАЗ, судостроительную верфь ОСК, авиационный ангар ОАК. Также можно узнать, как работают инжиниринговый центр и промышленная лаборатория. Как отметил Владимир Гутенев, работающий в павильоне кинотеатр сделает привлекательным знакомство с миром науки и техники для юных посетителей.
В рамках деловой программы состоялась пленарная сессия "Промышленный суверенитет — основы экономики будущего". Представители отрасли обсудили её текущее состояние, перспективы развития и рассказали о своем вкладе в успех российского машиностроения.
Владимир Гутенев выступление начал с пути, который прошли наши предприятия за последние 20 лет. Он отметил, что высоких результатов удалось достичь благодаря решениям Президента и эффективной работе Правительства, в частности Минпромторга.
"Нам очень повезло со страной, нам повезло с президентом. Благодаря его решениям мы возродили промышленность и сегодня успешно противостоим беспрецедентному числу санкций", — заявил депутат Госдумы.
По его словам, свой вклад внесли и слаженная работа, и тесное взаимодействие всех ветвей власти, общественных организаций, профессиональных и экспертных сообществ, что позволило добиться высоких результатов в отрасли. Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, также своей приоритетной задачей считает оказание содействия реализации значимых для государства проектов промышленности, обеспечивая их необходимой финансовой поддержкой на оптимальных условиях. Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева — куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России.
"Россия — один из лидеров в мире по внедрению цифровых технологий. Поэтому для выполнения поставленных нашим Президентом Владимиром Путиным задач по достижению технологического суверенитета необходимо наращивать выпуск высокотехнологичной продукции, применяя передовые технологии. И здесь будущее машиностроительной отрасли за молодыми специалистами", — заключил Владимир Гутенев.
Союз машиностроителей России в тесном взаимодействии с Комитетом ГД по промышленности и торговле и Минобрнауки ведет активную работу по ранней профориентации, выявлению и развитию потенциала к естественно-научному блоку у "высокобалльников", трансформации системы подготовки кадров под запросы производств, расширению системы привлечения и удержания специалистов в машиностроительных отраслях.
"Поддерживаю предложение Василия Осьмакова по открытию на постоянной основе павильона промышленных достижений России. Уверен, он поднимет престиж инженерных специальностей", — в заключение заявил Владимир Гутенев.
Союз машиностроителей России — организация, объединяющая работников промышленных предприятий, организаций и технических ВУЗов в 76 регионах России на базе более чем 560 местных отделений. Основной целью деятельности является формирование стратегии развития отрасли, участие в формировании механизмов активной государственной политики по поддержке национального машиностроительного комплекса.
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