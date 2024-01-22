ЖК "Королев" будет достраивать ГК "Берег"

Владельцы ГК "Берег" Александр Катин и Вячеслав Сидорович приобрели доли в ООО "Специализированный застройщик "Самарский хлебозавод №9". Компания выступает застройщиком жилого комплекса "Королев" .

О планах строительства ЖК на территории бывшего хлебозавода №9 стало известно в 2016 году. Общество, принадлежащее ранее ГК "Форра" Михаила Калмыкова, в 2018 г. получило разрешение на строительство. Как сообщается на официальном сайте жилого комплекса, первая очередь построена и введена в эксплуатацию в сентябре 2023 года.

По информации ИАС Seldon Basis, в конце года ООО "СЗ "Самарский хлебозавод №9" сменило учредителей: по 50% капитала в 101,1 млн руб. приобрели Александр Катин и Вячеслав Сидорович. По словам Вячеслава Сидоровича, анализ показал устойчивую бизнес- и финансовую модель компании, в связи с чем было принято решение о приобретении общества. Теперь ЖК "Королев" будет достраивать группа "Берег".

Ввод в эксплуатацию второй очереди запланирован на второй квартал 2026 года. Параллельно на территории комплекса "Королев" предполагается строительство третьего этапа - ЖК "Король Лев", продажи в котором уже стартовали. Планируемая стоимость строительства последней очереди - 1,67 млрд рублей. Оба дома высотой 26 этажей, по 384 квартиры в каждом.