По факту пожара на Кировском рынке в Самаре возбудили уголовное дело

В понедельник, 22 января, по факту пожара на территории Кировского рынка следственным отделом по Промышленному району Самары возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ. Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ.

Напомним, возгорание началось около 9:30. К моменту прибытия пожарных горел торговый ряд на площади 120 кв. м, а к 10:42 площадь пожара увеличилась до 1000 кв. м. В 11:29 возгорание удалось локализовать.

С огнем боролись 80 человек, 22 единицы техники, а также пожарный поезд со станции Кинель. Пожар удалось полностью ликвидировать в 15:15.

Погибших и пострадавших нет.

По предварительным данным, пожар произошел из-за замыкания электропроводки.

Теперь по факту пожара возбуждено уголовное дело, по которому, как уточняют в СУ СК РФ по Самарской области, в настоящее время назначены все необходимые первоначальные судебные экспертизы. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и причин, ему предшествующих.