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Строительство Строительство и недвижимость

Власти Самары не разрешили застройщику возводить многоэтажки на ул. Демократической

САМАРА. 23 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мэрия Самары в лице главы города Елены Лапушкиной опубликовала постановление, в соответствии с которым отклоняются предложения о внесении изменений в ПЗЗ. В частности, речь идет о смене зонирования территории, расположенной на ул. Демократической.

Заявитель — ООО "Конструкторское бюро "Проект: Куйбышев" — выступил с предложением изменить правовую зону земельного участка площадью 4152 кв. метра (ул. Демократическая, Кировский район), предназначенного для использования под среднеэтажную жилую застройку.

Нынешняя правовая зона территории по КГЗ — Ж-2. Это зона многоквартирных жилых домов до трех этажей. На земельных участках, расположенных в границах Ж-2 можно возводить жилые дома, блокированные жилые дома, многоквартирные жилые дома не выше трех этажей; библиотеки; аптеки площадью до 20 м², магазины площадью до 60 м², детские сады и школы, общепит, медицинские учреждения, парикмахерские.

Застройщик предложил изменить зону на Ж-3 - зону смешанной жилой застройки, в которой можно возводить, в том числе, жилые дома от 3 до 10  этажей. 

Однако власти Самары посчитали нужным "отклонить предложения физического и юридического лиц о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в части изменения границ территориальных зон".

"Изменение зонирования в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации не представляется возможным. Отказать в рассмотрении на общественных обсуждениях (публичных слушаниях) в связи с несоответствием Генеральному плану городского округа Самара", - отмечается в документе.

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