В 2024 г. субсидируемые авиарейсы запустят из Курумоча в 14 городов России

В Самарской области утвердили перечень субсидированных рейсов в несколько городов России в 2024 г., пишет "КП-Самара" со ссылкой на министра транспорта и автодорог региона Ивана Пивкина.

Напомним, что в 2024 г. список маршрутов с дешевыми авиабилетами включает рейсы в Калининград, Кемерово, Минеральные Воды, Нижневартовск, Волгоград, Магас, Махачкалу, Нижний Новгород, Тюмень, Новый Уренгой, Тобольск, Томск, Челябинск и Ярославль. На организацию данных направлений запланировано более 211 млн рублей.

"Из Самары в 2023 г. субсидируемые авиаперевозки выполнялись по 13 направлениям. Было перевезено около 104 тысяч человек, выполнено 1,5 тысячи рейсов", — отметил Пивкин.