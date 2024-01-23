Депутаты губдумы рассмотрели вопрос о смене правового статуса стоянок в Самаре

Автомобильные стоянки в Самаре могут поменять свой правовой статус, сообщает "КП-Самара". Эту категорию предложили включить в перечень объектов, размещение которых возможно на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления участков и установления сервитутов. Соответствующий вопрос рассмотрели 18 января на заседании комитета по промышленности, предпринимательству, торговле и информационным технологиям губернской думы.

По словам заместителя председателя областного парламента Александра Милеева, идея возникла в ответ на обращения предпринимателей, которые часто жалуются, как трудно открыть стоянку из-за сложностей с оформлением.

Сейчас есть три способа узаконить автомобильную стоянку: как аренду движимого имущества (например, ограждения из сварных прутьев), оформив договор на оказание услуг в сфере благоустройства или аренду земельного участка.

При этом договоры аренды часто оспариваются через суд, а некоторые земельные участки, на которых можно было бы организовать стоянку, не поставлены на кадастровый учет как самостоятельные объекты. Они являются частью земельных участков улично-дорожной сети и передать их в аренду невозможно.

В Земельном кодексе РФ есть положение о земельных участках, находящихся в публичной собственности. Виды их использования определяется особым перечнем, который утверждает правительство страны.

Александр Милеев считает, что без оформления прав собственника открыть автомобильную стоянку можно проще и быстрее. Стоянка не предполагает возведение капитальных строений, требующих разрешения на строительство или подведения коммуникаций. Также владельцы автомобилей пользуются территорий без юридического оформления отношений.

На этом основании самарские депутаты предлагают внести изменения в постановление правительства РФ. Они уверены, что отнесение автомобильных стоянок к разделу объектов благоустройства логически обосновано и положительно скажется на транспортной инфраструктуре.

"Это будет правильно, законно, а главное, все платежи будут поступать по назначению", — считает Александр Милеев.

Парламентарий предлагает прояснить правовой статус охраняемых стоянок личного транспорта, включив их в один список с такими объектами, как водопроводы, линии электропередачи, ворота, шлагбаумы, аттракционы, детские площадки и площадки для выгула собак.

"Если мы включим в этот перечень автостоянки, пазл сложится, и все будет законно, — сказал Александр Милеев. — Новый порядок и в интересах самых предпринимателей, которые организуют охраняемые стоянки, и муниципалитетов, которые выдают им разрешения на осуществление деятельности".

Инициатива самарских депутатов в ближайшее время будет документально оформлена и представлена на федеральном уровне. Предложение направят в адрес зампреда правительства РФ Марата Хуснуллина.