Депутаты губдумы рассмотрели вопрос о смене правового статуса стоянок в Самаре

Автомобильные стоянки в Самаре могут поменять свой правовой статус, сообщает "КП-Самара". Эту категорию предложили включить в перечень объектов, размещение которых возможно на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления участков и установления сервитутов. Соответствующий вопрос рассмотрели 18 января на заседании комитета по промышленности, предпринимательству, торговле и информационным технологиям губернской думы.
По словам заместителя председателя областного парламента Александра Милеева, идея возникла в ответ на обращения предпринимателей, которые часто жалуются, как трудно открыть стоянку из-за сложностей с оформлением.
Сейчас есть три способа узаконить автомобильную стоянку: как аренду движимого имущества (например, ограждения из сварных прутьев), оформив договор на оказание услуг в сфере благоустройства или аренду земельного участка.
При этом договоры аренды часто оспариваются через суд, а некоторые земельные участки, на которых можно было бы организовать стоянку, не поставлены на кадастровый учет как самостоятельные объекты. Они являются частью земельных участков улично-дорожной сети и передать их в аренду невозможно.
В Земельном кодексе РФ есть положение о земельных участках, находящихся в публичной собственности. Виды их использования определяется особым перечнем, который утверждает правительство страны.
Александр Милеев считает, что без оформления прав собственника открыть автомобильную стоянку можно проще и быстрее. Стоянка не предполагает возведение капитальных строений, требующих разрешения на строительство или подведения коммуникаций. Также владельцы автомобилей пользуются территорий без юридического оформления отношений.
На этом основании самарские депутаты предлагают внести изменения в постановление правительства РФ. Они уверены, что отнесение автомобильных стоянок к разделу объектов благоустройства логически обосновано и положительно скажется на транспортной инфраструктуре.
"Это будет правильно, законно, а главное, все платежи будут поступать по назначению", — считает Александр Милеев.
Парламентарий предлагает прояснить правовой статус охраняемых стоянок личного транспорта, включив их в один список с такими объектами, как водопроводы, линии электропередачи, ворота, шлагбаумы, аттракционы, детские площадки и площадки для выгула собак.
"Если мы включим в этот перечень автостоянки, пазл сложится, и все будет законно, — сказал Александр Милеев. — Новый порядок и в интересах самых предпринимателей, которые организуют охраняемые стоянки, и муниципалитетов, которые выдают им разрешения на осуществление деятельности".
Инициатива самарских депутатов в ближайшее время будет документально оформлена и представлена на федеральном уровне. Предложение направят в адрес зампреда правительства РФ Марата Хуснуллина.
Последние комментарии
Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.
Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.
Вполне логично. На местах виднее.
Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.
Дети из одной семьи однозначно и безусловно должны обладать правом и реальной возможностью посещать как один садик, так и одну школу. Хватить это обсуждать, это должно быть сделано с 1 сентября 2018 года.