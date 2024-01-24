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ЖКХ и благоустройство Общество

В 2023 году более 63 тысяч клиентов "ЭнергосбыТ Плюс" отказались от бумажных квитанций

САМАРА. 24 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Свыше 63 тысяч жителей Самарской области отказались от бумажных квитанций и перешли на электронный вид платежных документов от "ЭнергосбыТ Плюс". Таким образом, в регионе данным сервисом пользуются больше 83 тысяч клиентов компании. Отказ от бумажного носителя помогает сохранить природные ресурсы: каждый месяц только Самарский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" рассылает бумажные квитанции общим весом около 2 тонн.

Оформить подписку на электронную квитанцию можно в Личном кабинете клиента или обратившись в компанию любым удобным способом. Эта функция доступна также для клиентов "ЭнергосбыТ Плюс", получающих квитанции через ЕРЦ Тольятти. Данный сервис позволяет максимально обезопасить личные персональные данные горожан, а процесс оплаты тепла делает более удобным и комфортным.

"Мы заботимся об экологии и призываем клиентов поддержать эту инициативу. Электронный вариант в отличие от бумажного доступен с 1 числа каждого месяца, а оплата по ней займет несколько минут. История всех начислений и платежей хранится в личном кабинете, а значит, доступ к ней есть в любой момент", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Владимир Сураев.

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