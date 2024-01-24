Самарский академический театр оперы и балета приглашает зрителей на оперетту "Сильва"

8 февраля в 18.30 на сцене Шостакович Опера Балет состоится показ оперетты "Сильва" Имре Кальмана (12+).
Оперетта известна и под другими названиями: "Королева чардаша", "Дитя шантана". Ее сюжет — "театр о театре", рассказ о судьбе артистки варьете Сильвы Вареску.
Окружение Сильвы — князья, графы. Ее талантом восхищаются, но влюбленный в Сильву Эдвин, сын князя Воляпюк, из-за сословных предрассудков не может на ней жениться. Переплетаются судьбы героев, и постепенно становится ясно, как обманчиво многое в их жизни… "Сильва" — была, есть и всегда будет опереттой номер один, ее вдохновенные мелодии рассказывают о всепобеждающей силе любви, которой не страшны никакие преграды.
Музыкальный руководитель и дирижер — Евгений Хохлов, режиссер-постановщик — Евгения Тенякова, художник-постановщик — Наталья Хохлова.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.