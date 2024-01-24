Самарский академический театр оперы и балета приглашает зрителей на оперетту "Сильва"

8 февраля в 18.30 на сцене Шостакович Опера Балет состоится показ оперетты "Сильва" Имре Кальмана (12+).

Оперетта известна и под другими названиями: "Королева чардаша", "Дитя шантана". Ее сюжет — "театр о театре", рассказ о судьбе артистки варьете Сильвы Вареску.

Окружение Сильвы — князья, графы. Ее талантом восхищаются, но влюбленный в Сильву Эдвин, сын князя Воляпюк, из-за сословных предрассудков не может на ней жениться. Переплетаются судьбы героев, и постепенно становится ясно, как обманчиво многое в их жизни… "Сильва" — была, есть и всегда будет опереттой номер один, ее вдохновенные мелодии рассказывают о всепобеждающей силе любви, которой не страшны никакие преграды.

Музыкальный руководитель и дирижер — Евгений Хохлов, режиссер-постановщик — Евгения Тенякова, художник-постановщик — Наталья Хохлова.