"Крылья Советов" просматривают белорусского защитника Кирилла Печенина

На просмотре в "Крыльях Советов" находится 26-летний защитник из Беларуси Кирилл Печенин, сообщает пресс-служба клуба.
"Планируется, что Кирилл примет участие в сегодняшнем матче против македонского "Гостивара", - уточняется в сообщении.
На просмотре в "Крыльях Советов" находится 26-летний защитник из Беларуси Кирилл Печенин, сообщает пресс-служба клуба.
"Планируется, что Кирилл примет участие в сегодняшнем матче против македонского "Гостивара", - уточняется в сообщении.
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Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?