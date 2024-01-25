На сборах в Турции "Крылья Советов" обыграли "Гостивар"

В среду, 24 января в Турции прошел товарищеский матч между "Крыльями Советов" и футболистами "Гостивара" из Северной Македонии. Матч окончился победой самарцев.
По итогам игры счет составил 3:1. Голы смогли реализовать Егор Карпицкий, Никита Салтыков и Павел Попов.
В пятницу, 26 января, самарская команда сыграет второй и заключительный матч на первом сборе. Встреча с "Радничками 1923" начнется в 12:30.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?