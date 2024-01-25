16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На сборах в Турции "Крылья Советов" обыграли "Гостивар" "Крылья Советов" просматривают белорусского защитника Кирилла Печенина Полузащитник "Крыльев Советов" Иван Бобер получил серьезную травму Рамиль Шарипов покинул тольяттинский "Акрон" "Крылья Советов" отправились на FONBET первый сбор в Турцию

Футбол Спорт

На сборах в Турции "Крылья Советов" обыграли "Гостивар"

АНТАЛЬЯ. 25 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 44
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 24 января в Турции прошел товарищеский матч между "Крыльями Советов" и футболистами "Гостивара" из Северной Македонии. Матч окончился победой самарцев.

По итогам игры счет составил 3:1. Голы смогли реализовать Егор Карпицкий, Никита Салтыков и Павел Попов.

В пятницу, 26 января, самарская команда сыграет второй и заключительный матч на первом сборе. Встреча с "Радничками 1923" начнется в 12:30.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4