В Самарской области завершается период передачи показаний приборов учета

Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" напоминает, что остался один день для передачи показаний приборов учета горячего водоснабжения. От своевременной передачи этой информации зависит актуальность данных начислений в квитанции.

Для клиентов компании в Самарской области действует целый ряд дистанционных сервисов, позволяющих поделиться информацией не выходя из дома:

— через личный кабинет клиента на сайте и в мобильном приложении;

— через вкладку "Передача показаний онлайн" на сайте samara.esplus.ru/service/post/;

— QR-кодом на квитанции;

— в онлайн-чате на официальном сайте;

— в мессенджерах Telegram (@Esplusbot) и Viber (Светлана. "ЭнергосбыТ Плюс");

— в социальной сети ВКонтакте (Светлана. АО "ЭнергосбыТ Плюс");

— с помощью голосового помощника Яндекса "Алиса" (для запуска необходимо произнести: "Алиса, запусти навык "ЭнергосбыТ Плюс");

— при оплате через Альфа Банк, Россельхозбанк, ВТБ банк, Почта Банк, Промсвязьбанк, Почту России, Госуслуги;

— в мобильном приложении Сбербанк в разделе "Платежи" → "Дом" → "Филиал Самарский Т плюс";

— по телефонам в городах присутствия:

8 (846) 254-16-59 (для жителей Самары);

8 (84635) 3-15-23 (для жителей Новокуйбышевска);

8 (8482) 37-93-75 (для жителей Тольятти, получающих квитанции от ПАО "Т Плюс");

8 (8482) 95-77-85 (для жителей Тольятти, получающих квитанции от ЕРЦ Тольятти);

8 (8464) 33-50-28 (для жителей Сызрани);

— через оператора контакт-центра (с 7:00 до 19:00) — 8-800-700-10-32.