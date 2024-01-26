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Законотворчество Власть и политика

На территории Самарской области могут запретить кормление бездомных животных

САМАРА. 26 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.6
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В Самарской области предлагается установить территории, в пределах которых физическим и юридическим лицам запрещается прикорм, оставление пищевых отходов и кормов для бездомных животных, а руководителям организаций и учреждений запрещается допускать нахождение животных без владельцев.

Об этом стало известно из проекта доклада Самарской губернской думы "О состоянии законодательства Самарской области в 2023 г.", слушание которого состоится 30 января на заседании Думы.

Одной из основных проблем, обозначаемых гражданами Самарской области, являются покусы граждан животными без владельцев, в том числе прошедших стерилизацию и вакцинацию.

В связи с этим Думой рассматривается возможность разработки проекта закона Самарской области "Об отдельных вопросах в области обращения с животными на территории Самарской области", которым предлагается предусмотреть территории, свободные от кормления и пребывания безнадзорных животных.

Кроме того, в целях повышения ответственности граждан предлагается предусмотреть требование к содержанию животных на отдельных территориях (садоводческих некоммерческих товариществ, территориях застройки, гаражного назначения и т. д.).

Законопроектом предлагается возможность создания не только государственных приютов, но и муниципальных, а также частных приютов. Дополнительно предлагается проведение мониторинга количества животных без владельцев на территории региона, осуществление общественного контроля в области обращения с животными, а также решение проблем с утилизацией и уничтожением трупов таких животных.

Гид потребителя

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