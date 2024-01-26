В Самарской области могут быть установлены новые штрафы

На территории Самарской области в наступившем году могут быть разработаны новые законы, устанавливающие штрафы. В частности, депутатам Самарской губернской думы предстоит проработать вопросы привлечения к административной ответственности владельцев жилых домов без адресных табличек, лиц, складирующих на прилегающей территории дрова и стройматериалы, а также граждан и организации, осуществляющих слив жидких бытовых отходов в подземные коммуникации.

Об этом стало известно из проекта доклада Самарской губернской думы "О состоянии законодательства Самарской области в 2023 г.", слушание которого состоится 30 января на заседании думы.

При составлении доклада были использованы предложения муниципалитетов, граждан и общественных организаций, депутаты изучили результаты мониторинга правоприменения в различных сферах общественных отношений.

К примеру, была выявлена проблема доказывания факта парковки на газоне именно владельцем транспортного средства, а не иным лицом, указанным в полисе страхования, что часто служит основанием для отмены вынесенного постановления об административном нарушении.

В ряде случаев проблемы возникают из-за того, что ответственность не установлена законом. Так, в регионе не установлена ответственность собственника за отсутствие адресной таблички на жилом доме, а мера воздействия за невыполнение требований по очистке фасадов нежилых зданий - только предупреждение.

В будущем возможно установление административной ответственности за неустранение подтопления территорий и строений, а также наледи, возникшей в результате утечки воды из-за неисправности тепловых, водопроводных, канализационных, ливневых устройств, сетей и сооружений.

Может быть установлена ответственность за складирование стройматериалов, сена, дров, металлолома, крупногабаритных отходов, спецтехники, различных конструкций на прилегающей территории.

По предложению главы Тольятти застройщиков может ожидать ответственность за неисполнение требований к обустройству стройплощадок. В законе об охране детского здоровья и духовно-интеллектуального развития, могут быть установлены места и объекты, где не допускается нахождение детей в ночное время.

Разработан проект закона об установлении административной ответственности за слив воды, жидких бытовых и промышленных отходов в подземные инженерные коммуникации и сооружения.

Актуальным остается разработка закона о постинтернатном сопровождении лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, как эффективного способа развития навыков самостоятельной жизни у выпускников детских домов и интернатов.