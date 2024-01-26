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ЖКХ и благоустройство Общество

В Самаре пять УК поймали на плохой расчистке снега

САМАРА. 26 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Куйбышевском районе Самары пять управляющие компании привлекут к административной ответственности за плохую очистку снега. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Надзорное ведомство провело проверку и обнаружило многочисленные нарушения. Так, по адресам: пер. Долотный, 22 (ООО УК "Элитный район"); ул. Егорова, 4-6 (ООО УК "МИР"); пер. Ново-Молодежный, 16 (ООО УК "Солидарность"); ул. Придорожная, 5 (ООО УК "Коммунальные ресурсы"); ул. Хасановская, 34 (ООО "Волжский берег") несвоевременно убирали наледь и снег, а прилегающую территорию не обрабатывали противогололедными реагентами.

Прокурор района внес руководителям УК представления об устранении нарушений и возбудил в отношении юридических лиц и директоров административные дела.

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