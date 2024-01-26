В Самаре пять УК поймали на плохой расчистке снега

В Куйбышевском районе Самары пять управляющие компании привлекут к административной ответственности за плохую очистку снега. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Надзорное ведомство провело проверку и обнаружило многочисленные нарушения. Так, по адресам: пер. Долотный, 22 (ООО УК "Элитный район"); ул. Егорова, 4-6 (ООО УК "МИР"); пер. Ново-Молодежный, 16 (ООО УК "Солидарность"); ул. Придорожная, 5 (ООО УК "Коммунальные ресурсы"); ул. Хасановская, 34 (ООО "Волжский берег") несвоевременно убирали наледь и снег, а прилегающую территорию не обрабатывали противогололедными реагентами.
Прокурор района внес руководителям УК представления об устранении нарушений и возбудил в отношении юридических лиц и директоров административные дела.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!