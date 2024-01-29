"Крылья Советов" создают вторую команду

Для создания целостной системы подготовки футболистов от отбора в Академию до участия в профессиональных соревнованиях принято решение о создании команды "Крылья Советов-2" для участия в соревнованиях ФНЛ-Б уже с этого сезона.

На переходном этапе из детского футбола во взрослый необходимо играть, в том числе, против взрослых и опытных футболистов. Общая заявка с первой и молодежной командой при необходимости позволит распределять игровое время и давать практику всем футболистам, находящимся в структуре клуба.

"Крылья Советов-2" рассматриваются как завершающий этап обучения воспитанников Академии. Создание такой команды позволит выстроить целостную систему подготовки: Академия — ЮФЛ — МФЛ — ФНЛ-Б — РПЛ.

Костяк молодежной команды, которая будет выступать в Молодежной футбольной лиге, составят воспитанники Академии 2005–2006 годов рождения, которые в прошлом сезоне играли на первенство города и области. Составы молодежной команды и КС-2 будет опубликован дополнительно.



"Хотелось бы выразить благодарность губернатору Самарской области Дмитрию Игоревичу Азарову. Решение о создании "Крыльев Советов-2" было бы не возможно без его поддержки нашего клуба. Мы пришли к этому совместному решению и уверены, что оно даст толчок для развития футбола в регионе. Большое количество самарских ребят получат шанс играть в футбол на взрослом уровне, показывать и проявлять себя", — отметил генеральный директор "Крыльев Советов" Вадим Андреев.



"Конечно, мы понимаем, что возможно результаты новой команды в первом сезоне могут быть не слишком высокими. Но мы будем двигаться своим путем, развивать и работать с ребятами. Они же, получая опыт, будут становиться лучше. В "Крыльях" особое внимание уделяют молодежи, именно в нашем клубе игроки прогрессируют и добиваются успехов. Нас ждет увлекательный год", — отметил спортивный директор "Крыльев" Сергей Корниленко.