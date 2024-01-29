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Футбол Спорт

СМИ: "Крылья" хотят подписать аргентинского полузащитника Николаса Вальехо

САМАРА. 29 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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"Крылья Советов" заинтересованы в подписании аргентинского полузащитника Николаса Вальехо, который выступает за "Тальерес", сообщает matchtv.ru со ссылкой на журналиста Науэля Феррейра. 

Права на игрока принадлежат "Индепендьенте", который запросил $1,5 млн за 20‑летнего игрока. Из них $300 тыс. нужно будет заплатить "Тальересу" за досрочный разрыв аренды.

В этом сезоне полузащитник провел в составе "Тальереса" 32 матча и отметился двумя забитыми мячами, а также сделала три голевые передачи.

Сезон МИР РПЛ возобновится весной, самарцы 1 марта сыграют на выезде с "Ростовом", а 8 марта с ЦСКА на домашней арене. 

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Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

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Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

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Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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