СМИ: "Крылья" хотят подписать аргентинского полузащитника Николаса Вальехо

"Крылья Советов" заинтересованы в подписании аргентинского полузащитника Николаса Вальехо, который выступает за "Тальерес", сообщает matchtv.ru со ссылкой на журналиста Науэля Феррейра.

Права на игрока принадлежат "Индепендьенте", который запросил $1,5 млн за 20‑летнего игрока. Из них $300 тыс. нужно будет заплатить "Тальересу" за досрочный разрыв аренды.

В этом сезоне полузащитник провел в составе "Тальереса" 32 матча и отметился двумя забитыми мячами, а также сделала три голевые передачи.

Сезон МИР РПЛ возобновится весной, самарцы 1 марта сыграют на выезде с "Ростовом", а 8 марта с ЦСКА на домашней арене.