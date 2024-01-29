В суд передано дело осквернителей памятника героям СВО

Красноярским межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего и 26-летнего местных жителей, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).

Напомним, что 2 сентября 2023 г. злоумышленники, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, на территории пос. Волжский, имея умысел на оскорбление памяти защитников Отечества, прошли к установленному на постамент в качестве памятника танку "Т-80", где публично выразили явное неуважение и оскорбление памяти защитников Отечества.

В ходе предварительного расследования обвиняемым по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.