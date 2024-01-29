В суд передано дело осквернителей памятника героям СВО

Красноярским межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего и 26-летнего местных жителей, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).
Напомним, что 2 сентября 2023 г. злоумышленники, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, на территории пос. Волжский, имея умысел на оскорбление памяти защитников Отечества, прошли к установленному на постамент в качестве памятника танку "Т-80", где публично выразили явное неуважение и оскорбление памяти защитников Отечества.
В ходе предварительного расследования обвиняемым по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.