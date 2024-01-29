"Это наша общая награда": самарский полковой священник получил редкую награду "За благодеяние"

В понедельник, 29 января, клирик Кинельской епархии Самарской Митрополии, полковой священник, помощник командира 15 гвардейской отдельной мотострелковой Александрийской бригады отец Михаил Советкин был удостоен редчайшей государственной награды. Указом президента РФ ему вручен знак отличия "За благодеяние".

Известие о медали застало священника на самарской земле. "О том, что приставлен к награде, узнал сегодня. Утром по понедельникам, когда не нахожусь в командировках (в зоне СВО, — прим. ред.), я всегда служу молебен на плацу в Самаре, а затем провожу беседы с личным составом. Сегодня, после окончания молебна, исполняющий обязанности командира вручил мне награду", — рассказывает отец Михаил.

Приятная новость застала священника врасплох.

"Я совсем недавно вернулся из командировки, которая длилась достаточно долго. Был не в курсе, что здесь происходит. Поэтому это оказалось для меня весьма неожиданно, — признается отец Михаил Советкин. — Но это не моя личная награда. Она общая. Нам столько людей помогает! У меня есть много таких друзей, они всегда со мной, вместе мы — одна команда. В их числе — Андрей Владимирович Болдырев, самарские волонтеры. Кстати, самое активное волонтерское движение по России — у нас в Самаре. И самое лучшее. Всех благодарю. Спасибо, Господи, за помощь и поддержку".

Символично, что годом ранее, в конце января 2023 года, он также был удостоен медали — Святого Дмитрия Донского. Кроме того, в течение прошлого года отец Михаил получил две медали от Министерства обороны РФ — "Памяти героев отечества" и "За веру и служение Отечеству".

В общей сложности Михаил Советкин принимал участие в пяти войнах. В 1984 году он нес срочную службу в Афганистане. Затем, в качестве военного священника, принимал участие в боевых действиях в Карабахе, Сирии, на Украине. За 10 лет службы около 2,5 лет отец Михаил находится в командировках. С началом СВО он постоянно в разъездах, "за лентой".

"Первый раз я зашел на СВО в апреле 2022 года. За это время обстановка сильно изменилась. Сейчас она накаляется, — поясняет Михаил Советкин. — Если раньше квадрокоптеры летали, но сбросов никаких не было, следили, то сейчас непонятно, где, когда и что прилетит, с какой стороны. У ВСУ такие технологии сейчас: они на "бабу-ягу" сажают несколько дронов, "баба-яга" перелетает, отпускает их, и дроны ищут цель. Грубо говоря, в тыл могут километров на 10 залететь. Если раньше в 10 километрах от линии соприкосновения чувствовали себя более-менее безопасно, сейчас такого нет. Постоянно — угроза удара. Нужна маскировка, соблюдение всех мер предосторожности. Бывает, вечером походил по тропинке, а с утра встал и можешь наткнуться на мины, неразорвавшиеся боеприпасы. За ночь очень сильно может поменяться обстановка, — настолько сейчас динамично".

На фронте не терять бдительность, нужно постоянно быть в напряжении, начеку. Чтобы при этом сохранить ментальное здоровье, требуются колоссальные эмоциональные силы. Отец Михаил помогает солдатам обрести душевное равновесие в молитве.

"Молюсь вместе с солдатами. Молитва животворительна. Даже если человек сядет и прочитает одну главу Евангелия, уже будет другое состояние. Это благодать Божья. Поэтому я учу бойцов молиться, в том числе, обращаться к богу в трудных ситуациях, чтобы они знали, как обращаться. И господь услышит. Таких примеров, что бог слышит молитвы и сохраняет бойцов, очень много", — убежден священник.