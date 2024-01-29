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Футбол Спорт

Алан Дзагоев пройдет стажировку в "Крыльях"

САМАРА. 29 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин сообщил, что экс-футболист ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев пройдет стажировку в самарском клубе, пишет championat.com

"Дзагоев попросился на стажировку на второй сбор "Крыльев Советов". Конечно, мы не могли ему отказать. Мы готовы поделиться с Аланом всеми знаниями, которые у нас есть. Весь второй сбор он планирует быть рядом с нами, в нашем отеле, постоянно наблюдая за процессом", — сказал Осинькин.

33-летний Алан Дзагоев объявил о завершении карьеры в ноябре 2023 года. Последним клубом футболиста была греческая "Ламия". В сезоне-2022/2023 Дзагоев выступал за казанский "Рубин". Он провел 20 матчей в Мелбет Первой лиге, в которых отметился тремя забитыми мячами.

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