Минобороны РФ вошло в число лидеров платежной дисциплины за коммунальные услуги

С начала 2023 года предприятия Минобороны РФ стабильно и в полном объеме оплачивают услуги "ЭнергосбыТ Плюс" (группа "Т Плюс"). Компания отметила, что ведомство по итогам нескольких лет является одним из самых добросовестных клиентов.
"Несмотря на колоссальную экономическую и социальную нагрузку, которая сегодня лежит на подразделениях Минобороны РФ, оно своевременно и полностью перечисляет плату за электроэнергию и тепло", — отметили в "ЭнергосбыТ Плюс".
Компания выразила благодарность ведомству и подчеркнула, что созданное Минобороны предприятие "ЦЖКУ" является надежным и ответственным партнером, не допускающим образования задолженности за поставленные энергоресурсы. Результатом такого эффективного сотрудничества является надежное энергоснабжение промышленной инфраструктуры, социальных учреждений и жилых домов.
Ранее ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России сообщило, что полностью расплатилось за поставленные энергоресурсы во всех регионах.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!