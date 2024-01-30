Минобороны РФ вошло в число лидеров платежной дисциплины за коммунальные услуги

С начала 2023 года предприятия Минобороны РФ стабильно и в полном объеме оплачивают услуги "ЭнергосбыТ Плюс" (группа "Т Плюс"). Компания отметила, что ведомство по итогам нескольких лет является одним из самых добросовестных клиентов.

"Несмотря на колоссальную экономическую и социальную нагрузку, которая сегодня лежит на подразделениях Минобороны РФ, оно своевременно и полностью перечисляет плату за электроэнергию и тепло", — отметили в "ЭнергосбыТ Плюс".

Компания выразила благодарность ведомству и подчеркнула, что созданное Минобороны предприятие "ЦЖКУ" является надежным и ответственным партнером, не допускающим образования задолженности за поставленные энергоресурсы. Результатом такого эффективного сотрудничества является надежное энергоснабжение промышленной инфраструктуры, социальных учреждений и жилых домов.

Ранее ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России сообщило, что полностью расплатилось за поставленные энергоресурсы во всех регионах.