Самарские энергетики провели Урок безопасности тепла в Тольятти

Специалисты ПАО "Т Плюс" рассказали учащимся 4 класса школы № 4 Тольятти о правилах безопасности вблизи энергетических объектов — тепловых сетей и мест проведения ремонтных работ на коммуникациях. Все участники мероприятия получили полезные подарки — комиксы о приключениях Теплослава, красочные расписания и магнитные закладки для книг.

Ежемесячно представители энергокомпании проводят для детей младшего школьного возраста тематические Уроки безопасности тепла. Благодаря этим мероприятиям ребята узнают важные правила поведения в городской среде, которые помогут избежать травм: как следует поступать при обнаружении незакрытых или поврежденных люков тепловых камер, сильного парения или выхода воды на поверхность. Все уроки проходят в рамках межрегионального проекта "Безопасность тепла".

"Уроки безопасности давно стали традиционным форматом общения с юными жителями региона. С помощью веселых игр и увлекательных викторин энергетики приучают школьников быть внимательными и ответственными на улицах родного города", — отметила руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций ПАО "Т Плюс" в Самаре Ольга Воробьева.