Самарские энергетики провели Урок безопасности тепла в Тольятти

Специалисты ПАО "Т Плюс" рассказали учащимся 4 класса школы № 4 Тольятти о правилах безопасности вблизи энергетических объектов — тепловых сетей и мест проведения ремонтных работ на коммуникациях. Все участники мероприятия получили полезные подарки — комиксы о приключениях Теплослава, красочные расписания и магнитные закладки для книг.
Ежемесячно представители энергокомпании проводят для детей младшего школьного возраста тематические Уроки безопасности тепла. Благодаря этим мероприятиям ребята узнают важные правила поведения в городской среде, которые помогут избежать травм: как следует поступать при обнаружении незакрытых или поврежденных люков тепловых камер, сильного парения или выхода воды на поверхность. Все уроки проходят в рамках межрегионального проекта "Безопасность тепла".
"Уроки безопасности давно стали традиционным форматом общения с юными жителями региона. С помощью веселых игр и увлекательных викторин энергетики приучают школьников быть внимательными и ответственными на улицах родного города", — отметила руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций ПАО "Т Плюс" в Самаре Ольга Воробьева.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!