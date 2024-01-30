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ЖКХ и благоустройство Общество

Самарские энергетики провели Урок безопасности тепла в Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 30 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Специалисты ПАО "Т Плюс" рассказали учащимся 4 класса школы № 4 Тольятти о правилах безопасности вблизи энергетических объектов — тепловых сетей и мест проведения ремонтных работ на коммуникациях. Все участники мероприятия получили полезные подарки — комиксы о приключениях Теплослава, красочные расписания и магнитные закладки для книг.

Ежемесячно представители энергокомпании проводят для детей младшего школьного возраста тематические Уроки безопасности тепла. Благодаря этим мероприятиям ребята узнают важные правила поведения в городской среде, которые помогут избежать травм: как следует поступать при обнаружении незакрытых или поврежденных люков тепловых камер, сильного парения или выхода воды на поверхность. Все уроки проходят в рамках межрегионального проекта "Безопасность тепла".

"Уроки безопасности давно стали традиционным форматом общения с юными жителями региона. С помощью веселых игр и увлекательных викторин энергетики приучают школьников быть внимательными и ответственными на улицах родного города", — отметила руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций ПАО "Т Плюс" в Самаре Ольга Воробьева.

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