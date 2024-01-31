"Крылья" начали второй сбор

Футболисты и тренерский штаб "Крыльев Советов" снова собрались в турецкой Анталии, где пройдет второй учебно-тренировочный сбор. Он продлится до 13 февраля.

В рамках второго сбора у самарцев запланировано три контрольных матча. Уже 2 февраля наша команда сыграет с владикавказской "Аланией".

Матчи будут показаны в прямом эфире на сайте и в приложении FONBET и на ютуб-канале "Крылья Советов".