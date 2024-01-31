В Самаре рассказали о планах по перезахоронению Григория Аксакова

Останки Григория Аксакова, руководившего губернией с 1867 по 1872 гг., планируют перезахоронить на территории Иверского монастыря в Самаре до конца года. О том, как продвигается подготовительная работа, рассказали председатель Аксаковского комитета Павел Коровин и историк, заслуженный деятель науки РФ, Почетный гражданин Самарской области Петр Кабытов.

Фамильное захоронение и останки семьи Аксаковых, в том числе и самого Григория Сергеевича, нашли в 2020 г. в заброшенном с. Страхово Борского района. После этого по инициативе губернатора Дмитрия Азарова была создана рабочая группа по увековечению памяти выдающегося земляка, в 2022 г. разработан и утвержден план мероприятий по увековечению памяти Григория Аксакова и членов его семьи.

"Когда мы только начинали обсуждение, мнения о том, где следует перезахоронить останки Григория Аксакова, разделились. Были предложения сохранить памятник в селе Страхово, где было обнаружено фамильное захоронение. Но в результате дискуссий было принято оптимальное решение перезахоронить Аксакова на территории женского Иверского монастыря. Это замечательный памятник архитектуры, здесь было вышито Самарское знамя, здесь находится могила Петра Владимировича Алабина, и вполне логично, что здесь появится еще захоронение Аксакова. Эта идея была одобрена всеми членами комиссии", — рассказывает Петр Кабытов.

Историк подчеркнул, что после принятия принципиального решения для его реализации требуется еще ряд обязательных процедур, это не быстрая и непростая работа.

"Перед захоронением требуются генетические экспертизы костных останков, находившихся на кладбище, в склепе семьи Аксаковых в Борском районе, согласования, разработка самого захоронения, решение различных технических вопросов. Мы подключили к работе архитекторов, они представили несколько вариантов своего видения памятника. Работа продолжается", — отметил Петр Кабытов.

Председатель Аксаковского комитета Павел Коровин отметил, что в работе по сохранению памяти великого земляка он находится на постоянной связи с губернатором Дмитрием Азаровым.

"Благодаря губернатору Дмитрию Игоревичу Азарову был создан Аксаковский сквер на месте несохранившегося дома Аксаковых. И сейчас это одна из важнейших туристических точек. Мы признательны за проведение II Всероссийского аксаковского съезда. Но конечно, для сохранения памяти о выдающемся земляке важно воссоздать Аксаковский музей в Самаре и достойно перезахоронить прах одного из лучших губернаторов Российский империи. Надеюсь, что в этом году этот вопрос будет завершен, потому что это важно и для потомков Аксаковых, и огромная работа была проведена для обнаружения могилы, — рассказал Павел Коровин. — Важно, что Дмитрий Игоревич лично откликнулся и взял этот вопрос под свой контроль, наметил встречу для обсуждения вопросов увековечения памяти Аксаковых, которая пройдет до конца недели".

"Сегодня все заинтересованы в том, чтобы завершить эту работу, и я уверен, что мы сможем ее завершить. Это очень важно для Самары, для жителей города", — согласился с коллегой Петр Кабытов.

О том, как продвигается работа по перезахоронению останков Аксакова, нам рассказали и в региональном правительстве.

"В 2022 году губернатором Дмитрием Игоревичем Азаровым утвержден план по перезахоронению останков нашего знаменитого земляка. Работа по его реализации действительно продвигается несколько медленнее, чем предполагалось. Есть и ряд трудоемких технических моментов, но в том же время следует честно признать, что были допущены и бюрократические проволочки со стороны сотрудников департамента внутренней политики. Решение всех поставленных губернатором и согласованных Аксаковским комитетом задач будет реализовано, и место перезахоронения Аксакова станет новым знаковым объектом Самарской области", — прокомментировал врио вице-губернатора - руководителя департамента внутренней политики Дмитрий Кочергин.