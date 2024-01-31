В Самаре рассказали о планах по перезахоронению Григория Аксакова

Останки Григория Аксакова, руководившего губернией с 1867 по 1872 гг., планируют перезахоронить на территории Иверского монастыря в Самаре до конца года. О том, как продвигается подготовительная работа, рассказали председатель Аксаковского комитета Павел Коровин и историк, заслуженный деятель науки РФ, Почетный гражданин Самарской области Петр Кабытов.
Фамильное захоронение и останки семьи Аксаковых, в том числе и самого Григория Сергеевича, нашли в 2020 г. в заброшенном с. Страхово Борского района. После этого по инициативе губернатора Дмитрия Азарова была создана рабочая группа по увековечению памяти выдающегося земляка, в 2022 г. разработан и утвержден план мероприятий по увековечению памяти Григория Аксакова и членов его семьи.
"Когда мы только начинали обсуждение, мнения о том, где следует перезахоронить останки Григория Аксакова, разделились. Были предложения сохранить памятник в селе Страхово, где было обнаружено фамильное захоронение. Но в результате дискуссий было принято оптимальное решение перезахоронить Аксакова на территории женского Иверского монастыря. Это замечательный памятник архитектуры, здесь было вышито Самарское знамя, здесь находится могила Петра Владимировича Алабина, и вполне логично, что здесь появится еще захоронение Аксакова. Эта идея была одобрена всеми членами комиссии", — рассказывает Петр Кабытов.
Историк подчеркнул, что после принятия принципиального решения для его реализации требуется еще ряд обязательных процедур, это не быстрая и непростая работа.
"Перед захоронением требуются генетические экспертизы костных останков, находившихся на кладбище, в склепе семьи Аксаковых в Борском районе, согласования, разработка самого захоронения, решение различных технических вопросов. Мы подключили к работе архитекторов, они представили несколько вариантов своего видения памятника. Работа продолжается", — отметил Петр Кабытов.
Председатель Аксаковского комитета Павел Коровин отметил, что в работе по сохранению памяти великого земляка он находится на постоянной связи с губернатором Дмитрием Азаровым.
"Благодаря губернатору Дмитрию Игоревичу Азарову был создан Аксаковский сквер на месте несохранившегося дома Аксаковых. И сейчас это одна из важнейших туристических точек. Мы признательны за проведение II Всероссийского аксаковского съезда. Но конечно, для сохранения памяти о выдающемся земляке важно воссоздать Аксаковский музей в Самаре и достойно перезахоронить прах одного из лучших губернаторов Российский империи. Надеюсь, что в этом году этот вопрос будет завершен, потому что это важно и для потомков Аксаковых, и огромная работа была проведена для обнаружения могилы, — рассказал Павел Коровин. — Важно, что Дмитрий Игоревич лично откликнулся и взял этот вопрос под свой контроль, наметил встречу для обсуждения вопросов увековечения памяти Аксаковых, которая пройдет до конца недели".
"Сегодня все заинтересованы в том, чтобы завершить эту работу, и я уверен, что мы сможем ее завершить. Это очень важно для Самары, для жителей города", — согласился с коллегой Петр Кабытов.
О том, как продвигается работа по перезахоронению останков Аксакова, нам рассказали и в региональном правительстве.
"В 2022 году губернатором Дмитрием Игоревичем Азаровым утвержден план по перезахоронению останков нашего знаменитого земляка. Работа по его реализации действительно продвигается несколько медленнее, чем предполагалось. Есть и ряд трудоемких технических моментов, но в том же время следует честно признать, что были допущены и бюрократические проволочки со стороны сотрудников департамента внутренней политики. Решение всех поставленных губернатором и согласованных Аксаковским комитетом задач будет реализовано, и место перезахоронения Аксакова станет новым знаковым объектом Самарской области", — прокомментировал врио вице-губернатора - руководителя департамента внутренней политики Дмитрий Кочергин.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.