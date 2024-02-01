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Новикомбанк присоединится к платформе цифрового рубля

САМАРА. 1 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Опорный банк Госкорпорации Ростех вошел в число финансовых организаций, которым доверена важная миссия — тестирование цифровой формы российской национальной валюты. В данный момент Новикомбанк успешно завершил тестовые испытания взаимодействия с Платформой цифрового рубля Банка России и продолжает необходимую техническую модернизацию своих ИТ-систем.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Новикомбанк вошел во вторую пилотную группу по тестированию цифрового рубля. В его задачи, как участника пилота, входит проведение реальных банковских операций с цифровым рублем. Это открытие/закрытие кошельков клиентам — физическим и юридическим лицам, проведение С2С, С2В, B2B переводов и платежей.

Цифровой рубль — это национальное денежное средство Российской Федерации, которое Банк России планирует ввести в оборот наравне с привычными формами — наличной и безналичной. Завершение тестирования и старт широкого пользования цифровым рублем предварительно запланировано на 2025 год.

Платформа цифрового рубля — информационная система, посредством которой взаимодействуют оператор, участники и пользователи платформы цифрового рубля в целях совершения операций с цифровыми рублями.

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