Самарский академический театр оперы и балета приглашает на балет "Ромео и Джульетта"

Самарский академический театр оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича приглашает зрителей на представление, которое пройдет 14 и 15 февраля (12+).

Вечная шекспировская история о первой любви, что сильнее клановой вражды и самой смерти.

При своем появлении в 1936 году балет "Ромео и Джульетта" стал для современников откровением — такой смелой и выразительной была хореография, такой непривычной для жанра — напряженная, остроконфликтная музыка Сергея Прокофьева.

В 2012 году в Самарском академическом театре оперы и балета появилась собственная, оригинальная версия "Ромео и Джульетты" в постановке Кирилла Шморгонера. Веронские возлюбленные живут и умирают в ярких декорациях, созданных смелой кистью академика Российской академии художеств Феликса Волосенкова.

Это балет-сон о сказочной средневековой Италии и о любви, пламя которой не ослабевает с шекспировских времен.

Дирижер-постановщик — Евгений Хохлов.