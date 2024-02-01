Самарский академический театр оперы и балета приглашает на балет "Ромео и Джульетта"

Самарский академический театр оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича приглашает зрителей на представление, которое пройдет 14 и 15 февраля (12+).
Вечная шекспировская история о первой любви, что сильнее клановой вражды и самой смерти.
При своем появлении в 1936 году балет "Ромео и Джульетта" стал для современников откровением — такой смелой и выразительной была хореография, такой непривычной для жанра — напряженная, остроконфликтная музыка Сергея Прокофьева.
В 2012 году в Самарском академическом театре оперы и балета появилась собственная, оригинальная версия "Ромео и Джульетты" в постановке Кирилла Шморгонера. Веронские возлюбленные живут и умирают в ярких декорациях, созданных смелой кистью академика Российской академии художеств Феликса Волосенкова.
Это балет-сон о сказочной средневековой Италии и о любви, пламя которой не ослабевает с шекспировских времен.
Дирижер-постановщик — Евгений Хохлов.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.