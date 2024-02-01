Нападающий "Акрона" перешел в питерский клуб

Руслан Апеков проведет остаток сезона в "Ленинградце", сообщает пресс-служба ФК "Акрон".
"23-летний нападающий был отдан в аренду в клуб из Санкт-Петербурга. ФК "Акрон" желает игроку успехов на предстоящем этапе карьеры", - отмечается в сообщении.
Руслан Апеков проведет остаток сезона в "Ленинградце", сообщает пресс-служба ФК "Акрон".
"23-летний нападающий был отдан в аренду в клуб из Санкт-Петербурга. ФК "Акрон" желает игроку успехов на предстоящем этапе карьеры", - отмечается в сообщении.
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Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?