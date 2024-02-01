Нападающий "Акрона" перешел в питерский клуб

Руслан Апеков проведет остаток сезона в "Ленинградце", сообщает пресс-служба ФК "Акрон".

"23-летний нападающий был отдан в аренду в клуб из Санкт-Петербурга. ФК "Акрон" желает игроку успехов на предстоящем этапе карьеры", - отмечается в сообщении.