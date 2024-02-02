В женских "Крыльях" произошли изменения в руководстве и тренерском штабе

Председателем Попечительского совета назначен член Совета Директоров "Крыльев", председатель Самарской областной федерации футбола Максим Симонов.

На пост генерального директора был назначен опытный экс-футболист и бывший генеральный директор "СКА-Хабаровск" — Алексей Кандалинцев.

В тренерском штабе также произошли изменения. Новым главным тренером команды стал Василий Маруняк, ранее возглавлявший женскую команду "Чертаново".

"Женский футбольный клуб — это стопроцентная "дочка" "Крыльев", входящая в систему клуба. Но тем не менее, это отдельное юрлицо, со своим руководством. Мы ставим амбициозные спортивные цели на этот сезон и будем работать над их реализацией. Надеюсь, нам удастся порадовать болельщиков хорошим результатом", — отметил Максим Симонов.