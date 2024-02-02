До 150 тыс. руб. увеличился налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги

С 2022 г. граждане России могут получать социальный налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги.

Для его получения требуется, чтобы организации, предоставляющие такие услуги, были включены в специальный перечень, который формирует и ведет Министерство спорта РФ. По состоянию на начало 2024 г. в перечень включены 27 организаций и 31 индивидуальный предприниматель, оказывающие услуги в сфере физкультуры и спорта, зарегистрированные в Самарской области.

Для упрощения получения налогового вычета на физкультурно-оздоровительные услуги был принят Федеральный закон № 389. Появился унифицированный документ, который подтверждает фактические расходы налогоплательщика за оказанные физкультурно-оздоровительные услуги. Он заменяет все документы, подтверждающие право на вычет. В 2025 г. процедуру планируют упросить еще больше.

С 2024 г. вычет на фитнес, как и на лечение, обучение, страхование, увеличен с 120 тыс. до 150 тыс. руб. в год. Но это касается только расходов с 1 января текущего года. Вычет можно оформить, обратившись в налоговую инспекцию по месту жительства.

Вся необходимая нормативная правовая информация размещена на официальном сайте Минспорта России.