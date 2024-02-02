До 150 тыс. руб. увеличился налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги

С 2022 г. граждане России могут получать социальный налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги.
Для его получения требуется, чтобы организации, предоставляющие такие услуги, были включены в специальный перечень, который формирует и ведет Министерство спорта РФ. По состоянию на начало 2024 г. в перечень включены 27 организаций и 31 индивидуальный предприниматель, оказывающие услуги в сфере физкультуры и спорта, зарегистрированные в Самарской области.
Для упрощения получения налогового вычета на физкультурно-оздоровительные услуги был принят Федеральный закон № 389. Появился унифицированный документ, который подтверждает фактические расходы налогоплательщика за оказанные физкультурно-оздоровительные услуги. Он заменяет все документы, подтверждающие право на вычет. В 2025 г. процедуру планируют упросить еще больше.
С 2024 г. вычет на фитнес, как и на лечение, обучение, страхование, увеличен с 120 тыс. до 150 тыс. руб. в год. Но это касается только расходов с 1 января текущего года. Вычет можно оформить, обратившись в налоговую инспекцию по месту жительства.
Вся необходимая нормативная правовая информация размещена на официальном сайте Минспорта России.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.