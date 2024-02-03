"Крылья Советов" обыграли "Аланию" — 3:1

В пятницу, 2 февраля, матче зимнего сбора "Крылья Советов" сыграли с "Аланией" из Владикавказа.
Самарцы победили — 3:1. Голы забили: Рахманович на 19 минуте, Салтыков на 34 минуте, Писарский на 56 минуте. У "Алании" голом отличился только Чочиев на 58 минуте.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?