Тольяттинские полицейские разыскивают женщину, расплатившуюся чужой картой

В Тольятти разыскивают женщину, подозреваемую в краже денег с банковской карты. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Ранее местная жительница потеряла банковскую карту, а потом узнала, что с ее счета списали деньги. Оказалось, что картой расплатились в магазине в Центральном районе.
По записям камер видеонаблюдения полицейские вычислили подозреваемую. По факту кражи возбудили уголовное дело, а злоумышленнику разыскивают.
Приметы подозреваемой: на вид 40-45 лет, рост 165-170, славянская внешность, черные волосы, была одета в серую куртку до колена, черную кофту с рисунком белого дерева, черные штаны и черные ботинки.
Всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемой, правоохранители просят сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-48-62, 93-49-51, 93-69-69, 89967270653 или 102.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.