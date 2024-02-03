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Преступления Происшествия

Тольяттинские полицейские разыскивают женщину, расплатившуюся чужой картой

ТОЛЬЯТТИ. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти разыскивают женщину, подозреваемую в краже денег с банковской карты. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Ранее местная жительница потеряла банковскую карту, а потом узнала, что с ее счета списали деньги. Оказалось, что картой расплатились в магазине в Центральном районе.

По записям камер видеонаблюдения полицейские вычислили подозреваемую. По факту кражи возбудили уголовное дело, а злоумышленнику разыскивают.

Приметы подозреваемой: на вид 40-45 лет, рост 165-170, славянская внешность, черные волосы, была одета в серую куртку до колена, черную кофту с рисунком белого дерева, черные штаны и черные ботинки.

Всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемой, правоохранители просят сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-48-62, 93-49-51, 93-69-69, 89967270653 или 102.

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