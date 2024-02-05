В Самаре предложили учредить награду в честь Григория Аксакова

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров предложил учредить награду в честь Григория Сергеевича Аксакова — почетного гражданина Самары, седьмого губернатора Самарской губернии.
Благодаря его деятельности на посту губернатора в Самаре появилась железная дорога, телеграф, земская больница (ныне имени Пирогова), окружной суд. Кроме того, построен соборный храм во имя Христа Спасителя, открыты Общественный сад и Александровский приют.
С инициативой по учреждению региональной награды в честь знаменитого земляка глава региона выступил на совещании, посвященном вопросу перезахоронения останков Григория Аксакова и его семьи. В обсуждении приняли участие члены Аксаковского комитета, историки, краеведы, представители региональных и городских властей, а также духовенства.
"В 2022 г. я выступал с инициативой об учреждении новых наград Самарской области. Тогда мы ввели почетные знаки Нестора Постникова, Николая Семенова и Дмитрия Устинова — в честь наших выдающихся земляков, чей талант проявился здесь, на самарской земле, которые внесли колоссальный вклад в развитие нашего региона и России в целом. И Григорий Сергеевич Аксаков, вне всякого сомнения, относится к таким людям. Чем больше ты узнаешь о том, что сделано этим выдающимся человеком для нашей малой родины, тем больше приходит понимание, что Григорий Сергеевич является примером для сегодняшних поколений государственных и муниципальных служащих. Предлагаю такой же почетный знак Григория Аксакова сделать наградой Самарской области. Считаю это справедливым. С такой инициативой я планирую обратиться в Губернскую думу", — рассказал губернатор.
Предложение главы региона было поддержано всеми участниками совещания.
"Эта награда может иметь большое значение — как и те награды, которые мы инициировали полгода назад. Думаю, что наше общество будет оценивать это положительно", — отметил профессор, доктор исторических наук Петр Кабытов.
"Думаю, что это будет хорошим стимулом для того, чтобы наши земляки в своей работе подражали жизненному и государственному пути Григория Сергеевича Аксакова, который прославился честностью, бескорыстностью и продуктивной деятельностью на благо нашего государства и народа", — подчеркнул Председатель Аксаковского комитета Самарской области Павел Коровин.
Напомним, останки Григория Аксакова решено захоронить на территории Иверского женского монастыря в Самаре. На минувшем совещании, которое провел губернатор, определены этапы и сроки проведения подготовительных работ.
В частности, Аксаковский комитет должен в соответствии со взятыми ранее обязательствами обеспечить проведение генетической экспертизы останков, а также заручиться официальным разрешением на перезахоронение от родственников покойного. Кроме того, предстоит окончательно определиться с местом захоронения, провести археологическое обследование и историко-культурную экспертизу земельного участка, а также утвердить вариант эскиза усыпальницы. Губернатор Дмитрий Азаров подчеркнул, что важно провести все работы в строгом соответствии с нормами законодательства, с учетом мнения духовенства, экспертов, общественников. Закончить все мероприятия по перезахоронению планируется до конца 2024 года.
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